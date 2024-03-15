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9:13, 15 марта 2024 года Мэр Орла Юрий Парахин проголосовал на выборах Глава города пришел на избирательный участок в шахматно-шашечной школе.





Мэр города Орла Юрий Парахин принял участие в выборах главы государства. Об этом градоначальник рассказал в телеграм-канале.



– Призываю всех проявить свою личную гражданскую позицию. Использовать свое почетное право и отдать свой голос. Каждый из нас решает, каким будет будущее страны. Великая история России творится здесь и сейчас, она пишется всеми нами, - отметил он.



Напомним, в регионе работают 684 избирательных участка и более двух тысяч наблюдателей. Голос можно отдать 15-17 марта с 08.00 до 20.00.





Сергей Силаев



