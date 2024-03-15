Мэр Орла Юрий Парахин проголосовал на выборах

Глава города пришел на избирательный участок в шахматно-шашечной школе.
Мэр города Орла Юрий Парахин принял участие в выборах главы государства. Об этом градоначальник рассказалв телеграм-канале.
– Призываю всех проявить свою личную гражданскую позицию. Использовать свое почетное право и отдать свой голос. Каждый из нас решает, каким будет будущее страны. Великая история России творится здесь и сейчас, она пишется всеми нами, - отметил он.
Напомним, в регионе работают 684 избирательных участка и более двух тысяч наблюдателей. Голос можно отдать 15-17 марта с 08.00 до 20.00.