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14:20, 14 марта 2024 года

Досрочный этап ЕГЭ-2024 будут контролировать почти 3,5 тысячи видеокамер «Ростелекома»

«Ростелеком» оборудовал системой видеонаблюдения все аудитории для досрочной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ).


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«Ростелеком» оборудовал системой видеонаблюдения все аудитории для досрочной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который пройдет с 22 марта по 22 апреля 2024 года. В каждом помещении установлено не менее двух IP-камер — всего 2,1 тыс. устройств в 123 пунктах проведения экзаменов
(ППЭ).
Охват аудиторий видеонаблюдением составил 100%, это гарантирует объективность и максимальную прозрачность процесса сдачи экзаменов. Система видеонаблюдения «Ростелекома» организована на базе защищенных каналов связи. Все цифровые камеры, задействованные в проекте, поддерживают высокое видеоразрешение и передают качественный звук, а также обеспечивают необходимый угол обзора: в кадр попадают участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов, при этом персональные данные участников, содержание заполненных бланков регистрации и ответы остаются в тайне.

Видео из аудиторий в режиме реального времени будет транслироваться на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ». В аудиториях, расположенных в
труднодоступных местностях РФ, будет вестись запись, которая сразу после окончания экзамена с помощью специального программного обеспечения также
попадет на портал видеонаблюдения. Доступ к порталу получат представители РЦОИ, органов исполнительной власти, подведомственных им организаций,
наблюдатели.

IP-камеры также смонтированы в 699 аудиториях региональных центров обработки информации (РЦОИ), где проводится обработка экзаменационных материалов, а также работают эксперты предметных и апелляционных комиссий. При организации видеонаблюдения, передачи и хранения видеозаписей «Ростелеком» задействует собственные защищенные высокоскоростные оптические каналы связи и центры обработки данных, географически распределенные по территории России, оснащенные новейшими системами защиты от хакерских атак. Архив видеозаписей ЕГЭ-2024 будет храниться в центрах обработки данных «Ростелекома» до 1 апреля 2025 года. Для повышения надежности запись будет дополнительно осуществляться на локальную карту памяти, установленную в каждой камере. Нарушения во время экзаменов будут контролировать наблюдатели, а также технология анализа поведения с использованием искусственной нейронной сети.
Машинное зрение ежедневно будет просматривать онлайн-видеопоток из 270 аудиторий, а в офлайне — архивные видео из тысячи аудиторий. Система настроена на обнаружение подозрительного поведения участников экзамена: использования запрещенных предметов (средств связи и шпаргалок) и выноса
контрольно-измерительных материалов. Нейросеть подаст сигнал при фиксации нарушения, система автоматически отметит его и запись поступит на проверку к наблюдателю, затем на утверждение к модератору, а после — на отработку в пункт проведения экзаменов. Такой многоступенчатый контроль позволяет повысить объективность оценки выпускных экзаменов.

«5 марта “Ростелеком” проверил технологическую готовность системы видеонаблюдения, задействованной в проведении досрочного периода ЕГЭ.
Тренировочные мероприятия — важный этап подготовки к проведению экзаменов без серьезных организационно-технологических сбоев. Пробное тестирование гарантирует корректную работу оборудования, обеспечивающего прозрачность проведения экзаменов. Система видеонаблюдения “Ростелекома” показала полную готовность к проведению экзаменов в досрочный период», — сказал директор департамента национальных программ «Ростелекома» Кирилл Шишкин.

В дни экзаменов специалисты провайдера будут круглосуточно следить за работой системы видеонаблюдения, осуществлять техническую поддержку
портала онлайн-трансляций и его защиту от хакерских атак. Для пользователей портала организована бесплатная горячая линия в формате 8 800. В течение всего экзаменационного периода специалисты компании будут консультировать сотрудников Федерального центра тестирования и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, представителей органов исполнительной власти, включая министров образования субъектов РФ. Время ожидания ответа оператора не превысит 30 секунд.

Государственные экзамены в 2024 году пройдут в три этапа: досрочный (с 22 марта по 22 апреля), основной (с 23 мая по 1 июля), дополнительный (с 4 по 23 сентября) — в каждом периоде предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,2 млн.

«Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков (20,7 млн). «Ростелеком» — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.

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