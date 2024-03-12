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12:30, 12 марта 2024 года В Орле начался капитальный ремонт лицея № 32 Работы стартовали благодаря федеральной программе "Модернизация школьных систем образования".



Фото: архив "Вести-Орел"

Во время прямого эфира в социальных сетях губернатор области Андрей Клычков сообщил о начале капремонта орловского лицея № 32. Подрядчик занимается закупкой материалов и поставкой их на строительную площадку. Оформляется необходимая документация.



Также в стадии заключения находится контракт на капитальный ремонт гимназии № 39 имени Фридриха Шиллера в городе Орле.



- В этом году у нас шесть школ, капремонт которых должен быть завершен. Всего до 2026 года запланировано 17 таких объектов. Мы подаем дополнительные заявки в федеральный центр на увеличение количества ремонтируемых школ. Четыре школы капитально отремонтировали в прошлом году, - рассказал Андрей Клычков.













Вести-Орёл



