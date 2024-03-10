В Орловской области обходчики рассказали избирателям о предстоящем голосовании
Домовладения орловцев обошли более 2700 членов участковых избиркомов.
Фото: Избирательная комиссия Орловской области
В канун выборов президента РФ орловские обходчики отправились к жителям. Представители участковых избирательных комиссий прошлись по домам, чтобы рассказать о способах и формах голосования, о возможности голосования по месту нахождения или на дому.
В информационной работе участвовали 2725 человек. Она продолжалась с 17 февраля по 7 марта 2024 года.
- Стояла задача обойти 372 835 домовладений. 98% домовладений обошли наши коллеги, из них 84% открытых дверей было зафиксировано, - сообщили в Избирательной комиссии Орловской области.
Теперь жителей Орловщины ждут на избирательных участках. 15, 16 и 17 марта Россия будет выбирать президента страны.