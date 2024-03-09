Первые партии орловского кабеля отправили на угольные шахты Донбасса и Кузбасса
Новые изделия разработали на одном из предприятий в Орле.
Фото: архив "Вести-Орел"
Специалисты кабельного завода разработали и запустили в серийное производство специализированный шахтный кабель. Он предназначен для работы в сложных условиях, а также агрессивной окружающей среде.
Первые партии орловского кабеля отправили для работы на угольных шахтах Донбасса и Кузбасса. Как отмечаетпортал Орловской области, новые виды кабеля, выпускаемые на заводе, обеспечат горнорудную промышленность России и ближнего зарубежья качественной продукцией.