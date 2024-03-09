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10:00, 9 марта 2024 года Орловцам рассказали о магнитной буре 9 и 10 марта Возмущения магнитосферы ощутят на себе даже совершенно здоровые люди.



Фото: архив "Вести-Орел"

Наиболее мощная магнитная буря в этом месяце придет на Землю 9 марта. Прогноз солнечной активности опубликован на информационном ресурсе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.



Ожидается, что эта буря станет самой сильной за месяц и ее ощутят даже те, кто не страдает от метеозависимости. 10 марта влияние бури пойдет на спад.



Новый геошторм средней интенсивности произойдет уже на следующей неделе - 15 и 16 марта, а затем - 27 и 28 марта. По мнению экспертов, в эти дни возможны приступы мигрени, боль в суставах, спине и тяжесть в ногах.





Сергей Мерцалов



