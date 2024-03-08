Орловская область поучаствует во второй всероссийской ярмарке трудоустройства
Региональный этап пройдет уже в апреле.
Фото: архив
Орловская область примет участие во второй всероссийской ярмарке трудоустройства. Региональный этап пройдет 12 апреля. Работодатели региона встретятся с соискателями в фундаментальной библиотеке Орловского госуниверситета (Орел, Каменская, 1).
На ярмарке будут работать консультанты для тех, кто хочет открыть свое дело, заключить контракт о военной службе, желает получить дополнительную профессию. Также консультационную помощь получат подростки, сообщилив пресс-службе областного правительства.
К участию в ярмарке приглашают предприятия, испытывающие кадровый голод и орловцев, ищущих работу. Участие в ярмарке бесплатное.