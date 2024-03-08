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17:00, 8 марта 2024 года Орловская область поучаствует во второй всероссийской ярмарке трудоустройства Региональный этап пройдет уже в апреле.



Фото: архив

Орловская область примет участие во второй всероссийской ярмарке трудоустройства. Региональный этап пройдет 12 апреля. Работодатели региона встретятся с соискателями в фундаментальной библиотеке Орловского госуниверситета (Орел, Каменская, 1).



На ярмарке будут работать консультанты для тех, кто хочет открыть свое дело, заключить контракт о военной службе, желает получить дополнительную профессию. Также консультационную помощь получат подростки, сообщили в пресс-службе областного правительства.



К участию в ярмарке приглашают предприятия, испытывающие кадровый голод и орловцев, ищущих работу. Участие в ярмарке бесплатное.





Сергей Силаев



