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16:10, 8 марта 2024 года

Андрей Клычков воспользовался механизмом "Мобильный избиратель"

Глава региона подал заявление о желании проголосовать по месту пребывания.

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 8 марта вместе с супругой Валерией Клычковой пришел в многофункциональный центр. Там были поданы два заявления о желании голосовать по месту пребывания, а не по месту жительства.

Воспользоваться такой возможностью может любой житель области. Также участковые комиссии принимают заявления на дому. Сделать это можно до 11 марта.

Напомним, главу государства орловцы будут выбирать уже на следующей неделе, 15-17 марта 2024 года.


Сергей Силаев
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