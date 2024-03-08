Орловские медики доставили груз бойцам СВО

Губернатор Орловской области Андрей Клычковрассказал, что посылку доставили 7 марта. Сбором занимался главврач Орловской областной клинической больницы Вадим Мурадян вместе с коллективом.
– Кевларовая защита, ноутбук, дизельный и бензиновый генераторы, запчасти на КАМАЗ, баллонный газ, бензопилы с цепями – все это в руках наших солдат. Также вручены строительные инструменты и материалы, - сообщил Клычков.
Помимо этого, ребятам привезли еду, вещи, нательное белье, одноразовую посуду, порошок. Глава региона поблагодарил медицинское сообщество за постоянную помощь участникам СВО.