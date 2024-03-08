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13:00, 8 марта 2024 года

Четыре участника экстремистской организации предстанут перед орловским судом

Они занимали высшее положение в преступной иерархии.

Фото: архив

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении четверых мужчин. В зависимости от роли они обвиняются в организации и участии в деятельности экстремистской организации и занятии высшего положения в преступной иерархии.

Как рассказали в СУ СК РФ по Орловской области, один из фигурантов, находившихся в СИЗО, рассказывал о собственной принадлежности к движению АУЕ*, которое запрещено Верховным судом РФ.

Занимая лидирующее положение в преступной иерархии заключенных на территории исправительной колонии, он принял меры к распространению своего преступного влияния на максимальное количество заключенных, поощряя среди них идеологию АУЕ*, пропаганду запрещенного движения, и наделил отдельных заключенных, являющихся последователями запрещенной организации, соответствующими неформальными статусами, - сообщили в следственном комитете.

Помимо этого, мужчина собирал деньги на функционирование экстремистской организации. Вместе с ним к уголовной ответственности привлечены трое заключенных, которые имели неформальные статусы. Обвиняемые поддерживали движение "АУЕ"* и показывали собственную принадлежность к нему. Также принимали меры конспирации и давали инструкции членам ячейки.

Следствие собрало доказательство. Уголовное дело направлено в суд.

"АУЕ"* - экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации


Сергей Силаев
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