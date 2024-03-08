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12:00, 8 марта 2024 года Под Орлом столкнулись автобус и две легковушки Авария произошла в районе Образцово.



Фото: скриншот из видео группы "Жесть Орел"

В районе поселка Образцово вечером 7 марта произошло ДТП. По предварительным данным, водитель на "Ауди" ехал из Нарышкино в Орел и выехал на встречку, где столкнулся с автобусом "ПАЗ", а затем с автомобилем "Хендай".



Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, пострадал водитель "Ауди, он получил телесные повреждения.





Сергей Силаев



