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7:55, 8 марта 2024 года Андрей Клычков поздравил орловчанок с 8 марта Глава области опубликовал праздничное обращение.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравил жительниц региона с 8 марта. В праздничный день он опубликовал видеообращение к женщинам.



Отдельно губернатор поблагодарил матерей и жен военнослужащих-участников СВО, воинов-интернационалистов, участников контртеррористической операции на Северном Кавказе, других локальных войн и вооруженных конфликтов.



- Дорогие женщины! Спасибо за вашу поддержку, вклад в развитие родного края и всей страны! 8 Марта – общенародный праздник. Это яркое проявление безграничной благодарности и любви к вам. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и любви. Семейного уюта и тепла! - обратился к орловчанкам Андрей Клычков.









Ольга СУПОНЕВА



