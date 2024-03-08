Главная » Новости



10:00, 8 марта 2024 года В избирательные комиссии Орловской области доставили бюллетени для голосования Всего их отпечатано более 600 тысяч.





Бюллетени для голосования на выборах Президента доставлены в районы Орловской области. Всего отпечатано 601 100 бюллетеней.



"Доставку", выполненную силами Спецсвязи, получили 30 территориальных избиркомов. Перед отправкой бюллетени пересчитали представители Избиркома. Коробки перевозили опечатанными. В перевозке было задействовано 3 специальных автомобиля и 3 водительско-фельдъегерских экипажа, которые следовали до пунктов назначения по индивидуально разработанному маршруту.



- Маршрутный лист экипаж получает в день выезда, также наши сотрудники в обязательном порядке проходят дополнительную подготовку. Данные меры позволяют обеспечить максимальную безопасность во время доставки защищенной полиграфической продукции, – отметил и.о. начальника Управления специальной связи по Орловской области Константин Осипов.



Напомним, что выборы Президента РФ пройдут 15,16 и 17 марта 2024 года.











Ольга СУПОНЕВА



