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10:00, 8 марта 2024 года

В избирательные комиссии Орловской области доставили бюллетени для голосования

Всего их отпечатано более 600 тысяч.


Бюллетени для голосования на выборах Президента доставлены в районы Орловской области. Всего отпечатано 601 100 бюллетеней. 

"Доставку", выполненную силами Спецсвязи, получили 30 территориальных избиркомов. Перед отправкой бюллетени пересчитали представители Избиркома. Коробки перевозили опечатанными. В перевозке было задействовано 3 специальных автомобиля и 3 водительско-фельдъегерских экипажа, которые следовали до пунктов назначения по индивидуально разработанному маршруту.

- Маршрутный лист экипаж получает в день выезда, также наши сотрудники в обязательном порядке проходят дополнительную подготовку. Данные меры позволяют обеспечить максимальную безопасность во время доставки защищенной полиграфической продукции, – отметил и.о. начальника Управления специальной связи по Орловской области Константин Осипов.

Напомним, что выборы Президента РФ пройдут 15,16 и 17 марта 2024 года. 





Ольга СУПОНЕВА
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