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12:23, 7 марта 2024 года «Ростелеком» предоставил цифровую инфраструктуру для видеотрансляции церемонии открытия моста в Орловской области 5 марта в Орловском муниципальном округе, между деревнями Касьяновка и Тайное,был открыт новый мост.





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В мероприятии принял участие глава региона Андрей Клычков. Старт движению по переправе в онлайн-режиме дал руководитель Федерального

дорожного агентства Роман Новиков. Также по видеоконференцсвязи к торжественному запуску объекта присоединились представители Министерства транспорта Российской Федерации, Федерального дорожного агентства и Главного управления ГИБДД. «Ростелеком» выступил в качестве технического партнера события: предоставил телекоммуникационную инфраструктуру для организации онлайн-конференции. Специалисты цифрового провайдера проложили 500 метров оптики и предоставили канал связи скоростью 100 Мбит/с.



Андрей Артемов, член правительства, руководитель департамента информационных технологий Орловской области: «Знаковое для Орловского муниципального округа мероприятие прошло в торжественной обстановке. Мост был построен в рамках национального проекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги”. Отрадно, что благодаря современным технологиям к нашему празднику смогли присоединиться федеральные гости. “Ростелеком” оперативно развернул необходимый для этого скоростной канал связи, обеспечив бесперебойную работу видеотрансляции. Профессионализм и высокая ответственность сотрудников провайдера заслуживают уважения и искренней благодарности!»



Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях: «У нас огромный опыт технического сопровождения мероприятий любого масштаба. В течение семи часов наши специалисты организовали необходимую инфраструктуру, провели тестирование цифровой линии и обеспечили стабильное интернет-соединение для видеоконференции. Как всегда, отработали оперативно и качественно, соединив своей оптической сетью Орёл с Москвой». При подключении интернета от «Ростелекома» у корпоративных клиентов есть возможность выбрать тарифный план в зависимости от потребностей бизнеса. Так, например, провайдер поможет выбрать оптимальную скорость передачи данных с учетом количества рабочих мест, времени просмотра видеоконтента, перспектив подключения дополнительных сервисов.



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Филиал в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании, которое действует на территории Брянской и Орловской областей.



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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. «Ростелеком» является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

Совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ развивает видеосервис Wink, который входит в топ-3 крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству подписчиков (11,5 млн).

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.



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