В людных местах в Орле могут появиться пять укрытий
Их установят из-за угрозы атаки беспилотников.
Фото: архив "Вести-Орел"
Во время прямого эфира в соцсетях глава региона Андрей Клычков сообщил, что в Орле появятся дополнительные укрытия. Их установят в людных местах во второй половине марта.
- Если не будет возражений, тогда во второй половине марта могли бы приступить к размещению таких объектов, - предложил Андрей Клычков.
Отметим, что дополнительные укрытия, в том числе на остановках общественного транспорта, появились в граничащих с Украиной городах. Такие конструкции есть, например, в Белгороде. Они существенно увеличивают возможность сохранить жизни людей в случае опасности.