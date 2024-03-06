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20:30, 6 марта 2024 года В людных местах в Орле могут появиться пять укрытий Их установят из-за угрозы атаки беспилотников.



Фото: архив "Вести-Орел"

Во время прямого эфира в соцсетях глава региона Андрей Клычков сообщил, что в Орле появятся дополнительные укрытия. Их установят в людных местах во второй половине марта.



- Если не будет возражений, тогда во второй половине марта могли бы приступить к размещению таких объектов, - предложил Андрей Клычков.



Отметим, что дополнительные укрытия, в том числе на остановках общественного транспорта, появились в граничащих с Украиной городах. Такие конструкции есть, например, в Белгороде. Они существенно увеличивают возможность сохранить жизни людей в случае опасности.





Сергей Мерцалов



