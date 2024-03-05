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20:45, 5 марта 2024 года В Орле стартовал всероссийский просветительский проект Он называется "Президент Российской Федерации – гарант прав и свобод человека".



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Проект "Президент Российской Федерации – гарант прав и свобод человека" реализуется по всей стране в январе-марте 2024 года совместного с региональными уполномоченными по правам человека, членами общественных, молодежных советов. Конференция состоялась на базе Орловского аграрного университета 5 марта.



От имени главы региона участников проекта поприветствовал заместитель губернатора в правительстве Орловской области по социальной политике Олег Ревякин. Он отметил, что встреча прошла через несколько дней после послания президента Федеральному Собранию.



– Послание стало этапным, определяющим новые инициативы и смыслы, задачи и векторы политики государства на долгие годы вперед. Проведение мероприятий, подобных сегодняшнему, – это тоже вклад в Победу России, в укрепление единства и сплоченности нашего общества, - сказал Олег Ревякин.



Как сообщили в пресс-службе областного правительства, на конференции зашла речь об истории становления поста высшего должностного лица, роли президента в обеспечении прав и свобод человека, миссии уполномоченного по правам человека в России. Затронули участники дискуссии и ряд других вопросов, касающихся деятельности главы государства.





Сергей Силаев



