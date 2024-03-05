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20:30, 5 марта 2024 года Андрей Клычков встретился с рабочими Глава региона посетил два предприятия.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 5 марта в рамках рабочей поездки посетил орловский сталепрокатный завод и "Технодом".



На первом предприятии уже более 60 лет изготавливают крепежные изделия. Ежегодно производится более 1000 типоразмеров крепежа около 1300 типоразмеров проволоки.



– Сегодня мы видим, что "ОСПАЗ" является лидером по изготовлению крепежа. Стоит задача максимально обеспечить импортозамещение через свою продукцию, - сказал глава региона.



На втором предприятии, занимающемся оптовой торговлей машинами, оборудования и инструментов для сельского хозяйства, губернатор осмотрел выставочные площадки, склад запасных частей, мастерскую. Клычков отметил, что в регионе приоритетная поддержка оказывается тем предприятиям, которые создают новые рабочие места и платят значительное количество налогов.





Сергей Силаев



