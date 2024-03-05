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17:00, 5 марта 2024 года В Орле осудили двух адвокатов за мошенничество Они отправятся в колонию.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле вынесен обвинительный приговор в отношении двух адвокатов Орловской областной коллегии адвокатов-2. Один признан виновным в незаконном приобретении технических средств для негласного получения информации и в мошенничестве, а второй – в мошенничестве, совершенном в группе лиц.



Следствие и суд установили, что один из осужденных в июне 2020 года купил радиомикрофон в интернете. Он знал, что на территории России оборот таких средств запрещен. Также в 2021 года подсудимый в Орле обманул подзащитного и похитил у него 500 тысяч рублей, пообещав оказать содействие в избрании меры пресечения.



– В тот же период времени мужчина обманом завладел денежными средствами местной жительницы в размере 540 тысяч рублей, пообещав оказать юридическую помощь ее сожителю, однако каких-либо мер к этому не принял и навязал женщине свои услуги, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Помимо этого, двое осужденных в 2021 году получили от жителя Орла 800 тысяч рублей, пообещав содействие в принятии решения о прекращении уголовного дела. Повлиять на процесс они не могли.



В итоге суд назначил одному адвокату 4 года и 6 месяцев колонии общего режима, штраф в размере 50 тысяч рублей и лишил права заниматься адвокатской деятельностью на 2 года. Второй получил 2 года в колонии общего режима, штраф в размере 30 тысяч и запрет на занятия адвокатской деятельностью сроком на год.



Уголовное дело было возбуждено на основании материалов УФСБ России по Орловской области.





Сергей Силаев



