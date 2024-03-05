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14:27, 5 марта 2024 года «Ростелеком» создал телеком-инфраструктуру для «Игр Будущего» в Казани «Ростелеком», крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, обеспечил скоростными каналами связи площадки проведения международных «Игр Будущего» в Казани.





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Оператор построил оптику до основных турнирных площадок: выставочного комплекса «Казань-Экспо», ледового дворца «Татнефть Арена», дворца единоборств «Ак Барс», спортивного комплекса «Казанская академия тенниса», экстрим-парка «УРАМ», IT-парка им. Башира Рамеева, в городе инноваций Иннополисе, Казанском государственном цирке, — а также спорткомплексе «Искандер» и ледовом дворце «Зилант», где проводились тренировки.



Специалисты компании подвели ко всем объектам оптические магистрали,смонтировали 62 узла доступа с защитой от DDoS-атак, настроили 24 VPN-канала и проложили 25 темных волокон для трансляции события на федеральных

телеканалах. Во время проведения соревнований специалисты компании 24/7 обеспечивали контроль и безопасность созданной телеком-инфраструктуры. «“Игры Будущего” не только открыли большие возможности для развития спорта в целом, но и позволили перейти на новый уровень цифровизации спортивных объектов. Созданная “Ростелекомом” инфраструктура отработала во время соревнований в штатном режиме, пройдя проверку на прочность», — отметил министр цифрового развития государственного управления, информационных

технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин.



«Наше участие в “Играх Будущего” — один из ответственных проектов. Выступая инфраструктурным партнером крупнейших мероприятий по всей стране, мы осознавали, какими могут быть требования к объемам и скорости передачи данных для турниров такого уровня. Чтобы гарантировать максимальный уровень надежности работы сети, мы построили инфраструктуру связи практически с нуля. Наши каналы связи обеспечивали в течение двух недель работу всех цифровых систем и сервисов. Суммарный объем трафика превысил 700 терабайт», — сказал старший вице-президент по технической инфраструктуре ПАО «Ростелеком» Алексей Сапунов.



«Понимая степень ответственности нашего участия в “Играх Будущего”, мы решили сделать надежную, соответствующую современным стандартам безопасности, инфраструктуру, чтобы в дальнейшем не искать временных компромиссных вариантов, и в ноябре прошлого года приступили к реализации проекта. За три месяца выполнен беспрецедентный объем работ: до всех объектов построены подземные коммуникации, подведена оптика, а для международного выставочного центра “Казань Экспо” создан скоростной защищенный канал повышенной отказоустойчивости с географическим резервированием. Длина его трассы составляет 42 километра. Обеспечив практически все основные спортивные площадки Казани каналами связи, мы открыли для Татарстана возможности создавать высокотехнологические пространства и в перспективе проводить в республике мероприятия любого масштаба», — заявил директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан Павел Гонцов. Для регистрации в сети использовался сервис «Ростелекома» «Wi-Fi для гостей». Посетители подключались к Wi-Fi с помощью СМС или ID участника. За время проведения игр авторизацию прошли порядка 6 400 уникальных пользователей. «Ростелеком» выступает инфраструктурным партнером различных проектов в

Республике Татарстан. В Казани и других крупных городах инфраструктура провайдера используется для проведения крупнейших международных

мероприятий.

Международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего» проводился в Казани с 21 февраля по 3 марта. Соревнования впервые объединили классический спорт, киберспорт и технологии. * * * «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, признанный технологический лидер в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

В Республике Татарстан компания оказывает современные телекоммуникационные услуги для граждан, государственных и частных организаций. С перечнем услуг можно ознакомиться на сайте «Ростелекома» www.rt.ru.

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