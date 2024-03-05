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8:30, 5 марта 2024 года

В Орле наградили талантливую молодежь

Награды получили молодые исследователи.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области.

Более 20 представителей талантливой молодежи Орловской области получили награды. Торжественная церемония состоялась 4 марта в областной администрации.

Наше юное поколение – стратегический ресурс Орловщины и всей России. Мы по праву гордимся вашими начинаниями. Каждый из вас достойно продолжает традиции героического и литературного Орловского края – родины выдающихся представителей российской культуры, науки, истинных патриотов страны. Уверен, что благодаря таланту и целеустремленности орловской молодежи наш регион внесет достойный вклад в решение поставленных задач, - отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Награды вручили победителям конкурса "Лучшая научно-исследовательская работа молодых ученых - 2023", конкурса на лучшую работу по физико-математическим дисциплинам и методике их преподавания, национального чемпионата "Абилимпикс", а также стипендиатов губернатора, сообщает пресс-служба облправительства. Орловцы получили почетные грамоты главы региона, денежные поощрения и другие награды.


Сергей Силаев
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