воскресенье 3.03.2024 17:09:32 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

15:00, 3 марта 2024 года

В Орловской области на ярмарках вакансий работу нашли почти 130 человек

Такие показатели достигнуты в 2023 году.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В Орловской области в 2023 году провели 88 ярмарок вакансий. В них приняли участие 402 работодателя, которые предоставили более 6,7 тысячи вакансий. Ярмарки посетили 4,4 тысячи человек.

Как сообщили сайту "Вести-Орел" в пресс-службе регионального правительства в ответ на запрос, "по горячим следам таких мероприятий трудоустроились 129 человек". Там отметили, что процесс трудоустройства не быстрый, он имеет отложенный эффект. Это связано с тем, что человек, получив предложение, не всегда может определиться сразу.

Кроме того, у работодателя может быть приглашено на одну вакансию несколько соискателей. В этом случае принятие окончательного его решения также может быть растянуто по времени. Плюс – медкомиссия перед трудоустройством; по ряду профессий и специальностей это подробное и весьма времязатратное мероприятие, - пояснили в пресс-службе правительства региона.

В 2024 году центры занятости населения орловского региона планируют провести 72 ярмарки вакансий. Помимо этого, в два этапа пройдет всероссийская ярмарка вакансий "Работа России". Первый проведут 12 апреля на базе научной библиотеки ОГУ, а второй – 28 июня, его приурочат ко Дню молодежи. 

Плановых показателей по трудоустройству после ярмарок вакансий у службы занятости нет, - подытожили в пресс-службе.



Сергей Силаев
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.