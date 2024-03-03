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15:00, 3 марта 2024 года В Орловской области на ярмарках вакансий работу нашли почти 130 человек Такие показатели достигнуты в 2023 году.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В Орловской области в 2023 году провели 88 ярмарок вакансий. В них приняли участие 402 работодателя, которые предоставили более 6,7 тысячи вакансий. Ярмарки посетили 4,4 тысячи человек.



Как сообщили сайту "Вести-Орел" в пресс-службе регионального правительства в ответ на запрос, "по горячим следам таких мероприятий трудоустроились 129 человек". Там отметили, что процесс трудоустройства не быстрый, он имеет отложенный эффект. Это связано с тем, что человек, получив предложение, не всегда может определиться сразу.



– Кроме того, у работодателя может быть приглашено на одну вакансию несколько соискателей. В этом случае принятие окончательного его решения также может быть растянуто по времени. Плюс – медкомиссия перед трудоустройством; по ряду профессий и специальностей это подробное и весьма времязатратное мероприятие, - пояснили в пресс-службе правительства региона.



В 2024 году центры занятости населения орловского региона планируют провести 72 ярмарки вакансий. Помимо этого, в два этапа пройдет всероссийская ярмарка вакансий "Работа России". Первый проведут 12 апреля на базе научной библиотеки ОГУ, а второй – 28 июня, его приурочат ко Дню молодежи.



– Плановых показателей по трудоустройству после ярмарок вакансий у службы занятости нет, - подытожили в пресс-службе.







Сергей Силаев



