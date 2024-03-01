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14:42, 1 марта 2024 года Лидеры ТОП-новостроек Орловской области открыли свои продажи Новые жилые комплексы "Династия" и "Новые высоты" возводятся по современной технологии.





Преимущества технологии очевидны: возможность перепланировки, а также звуко- и теплоизоляция.



14 этажей монолитного строительства уже через несколько месяцев возведут в 21-этажный дом ЖК "Новые высоты". Это первый дом в Орле, готовый предложить квартиры с большими закрытыми верандами.



Кстати, сейчас в ЖК "Династия" и ЖК "Новые высоты" действуют выгодные ипотечные программы с господдержкой и для семей с детьми. Предлагаются различные варианты рассрочки, в том числе и рассрочка с первоначальным взносом.



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