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13:30, 1 марта 2024 года Орловские школьники могут поучаствовать в олимпиаде по финансовой грамотности Интеллектуальное состязание пройдет онлайн.



Фото: архив

Четвертая всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству начнется 1 марта. В ней поучаствуют орловцы, обучающиеся 1-9 классов. Она пройдет на образовательной платформе "Учи.ру". Принять участие можно до 31 марта включительно.



По информации пресс-службы областного правительства, необходима предварительная регистрация на сайте с логином и паролем от платформы. В зависимости от количества набранных баллов участники получат диплом, грамоту или сертификат. Награды будут доступны в личных кабинетах.





Сергей Силаев



