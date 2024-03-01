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9:00, 1 марта 2024 года

В Орловской области упростилась процедура оформления соцконтракта

Основные изменения обсудили на совещании с главами районов.


В Орле на совещании с главами районов обсудили изменения в оказании государственной социальной помощи на основании соцконтракта. Заседание провел заместитель губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

По информации пресс-службы областного правительства, теперь помимо личного обращения в орган социальной защиты по месту жительства, можно заполнить заявление на портале Госуслуг. Дополнительные справки предоставлять не требуется. Все необходимые сведение о семье и ее доходах органы соцзащиты получают самостоятельно.

Изменился расчетный период при определении среднедушевого дохода семьи или гражданина. Расчет среднедушевого дохода производится исходя из суммы доходов членов семьи или одиноко проживающего гражданина, как и раньше за три календарных месяца, но, предшествующих одному календарному месяцу перед месяцем подачи заявления. То есть, если гражданин подаст заявление в марте, доходы будут учитываться за ноябрь, декабрь, январь, - уточнили в пресс-службе правительства региона.


Сергей Силаев
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