В Орле осудили экс-сотрудника полиции за дачу ложных показаний
Наказанием послужит штраф.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
В Орле осужден бывший сотрудник УМВД за дачу заведомо ложных показаний. Доказательства, собранные следственным комитетом, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.
Как установили следствие и суд, осужденный при допросах в качестве свидетеля пытался помочь бывшему сотруднику полиции избежать уголовной ответственности за превышение должностных полномочий. Мужчина исказил важные для рассмотрения уголовного дела обстоятельства и дал заведомо ложные показания, сообщилив СУ СК РФ по Орловской области.
В итоге суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.