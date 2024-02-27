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16:30, 27 февраля 2024 года В Орле осудили экс-сотрудника полиции за дачу ложных показаний Наказанием послужит штраф.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В Орле осужден бывший сотрудник УМВД за дачу заведомо ложных показаний. Доказательства, собранные следственным комитетом, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.



Как установили следствие и суд, осужденный при допросах в качестве свидетеля пытался помочь бывшему сотруднику полиции избежать уголовной ответственности за превышение должностных полномочий. Мужчина исказил важные для рассмотрения уголовного дела обстоятельства и дал заведомо ложные показания, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



В итоге суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.





Сергей Силаев



