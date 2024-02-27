Главная » Новости



17:30, 27 февраля 2024 года Андрей Клычков поручил усилить работу по укреплению межнациональных отношений в регионе Поручение дано департаменту внутренней политики.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил усилить работу по укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений в регионе. Поручение главы региона исполнит департамент внутренней политики и развития местного самоуправления.



– В регионе ведется большая работа в сфере укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений. Несмотря на это нам необходимо продолжать укреплять взаимодействие органов власти с национально-культурными и религиозными объединениями, увеличивать количество мероприятий в этом направлении, - сказал губернатор.



Профильный департамент сформирует полный календарь мероприятий и обеспечит их исполнение, сообщили в пресс-службе областного правительства. Сейчас в Орловской области проходят культурные и просветительские мероприятия, в которых участвуют иностранные студенты. В школах уделяется пристальное внимание сохранению и укреплению традиционных ценностей.





Сергей Силаев



