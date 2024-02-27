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17:00, 27 февраля 2024 года В Орловской области замедлилась инфляция Показатель уменьшился на 0,1%.



Фото: "Вести-Орел"

Рост производства привел к замедлению инфляции в Орловской области. В январе годовая инфляция в регионе составила 7,4%. Месяцем ранее она была больше на 0,1 процентный пункт.



– Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в январе 2024 года снизился до 8,2%. В декабре он был выше на 0,8 процентных пунктов. Существенную роль в замедлении инфляции сыграли животноводческие предприятия, - сообщили в пресс-службе орловского отделения Банка России.



После наращивания объемов производства, расширены предложения по свинине на внутреннем рынке. Из-за этого цены на нее росли в Орле медленнее, чем в последний месяц 2023 года. Помимо этого, снижение стоимости мясного сырья привело к замедлению роста цен на колбасные изделия.





Сергей Силаев



