Орловская область увеличила экспорт рапса

Основным покупателем является Республика Беларусь.
Фото: архив "Вести-Орел"
С начала 2024 года за рубеж из Орловской области отправили 15 тысяч тонн зерна рапса продовольственного. Это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные озвучили в территориальном управлении Россельхознадзора.
Лидером в получении орловского рапса остается Республика Беларусь. Поставляемое за границу зерно соответствует фитосанитарным требованиям страны-получателя, качество подтверждено сертификатами.