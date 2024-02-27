В Орловской области ищут подрядчика для ремонта приграничной дороги
На работы потратят 55 миллионов рублей.
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В Орловской области капитально отремонтируют участок дороги Колпна – Моховое – граница Курской области. Работы проведут в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в порядок приведут участок длиной 1,7 километра. Сейчас ищут подрядчика. Ремонт пройдет за счет средств федерального бюджета. Срок окончания подачи заявок – 4 марта 2024 года.
На дороге также обустроят тротуары. Завершить работы планируется до 30 августа 2024 года.