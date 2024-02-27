Орловские депутаты рассмотрят почти 40 вопросов на февральской сессии
Заседание назначено на 1 марта.
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1 марта пройдет февральская сессия Орловского областного совета народных депутатов. Повестку утвердили на заседании президиума. Народным избранникам предстоит принять сразу в двух чтениях ряд законопроектов: о квотировании мест для трудоустройства инвалидов, о социальном партнерстве, об образовании.
Есть и те, над которыми еще предстоит поработать на профильных комитетах. Например, проект закона о почетном звании Орловской области "Населенный пункт трудовой славы" ждет только первое чтение.