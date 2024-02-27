Орловским росгвардейцам вручили госнаграды

Медали вручил начальник ведомства Сергей Ольшанский.
Фото: управление Росгвардии по Орловской области
В Орле 26 февраля состоялась торжественная церемония награждения личного состава спецподразделений и аппарата управления Росгвардии по Орловской области. Полковник полиции Сергей Ольшанский поблагодарил защитников Отечества за преданность долгу, профессионализм и выполнение задач в зоне СВО.
Как рассказалив пресс-службе управления регионального ведомства, с начала проведения специальной военной операции более двухсот военнослужащих Росгвардии отмечены госнаградами. Список отличившихся силовиков продолжает расширяться.