В Орловской области ввели в оборот 42 тысячи гектаров неиспользуемой пашни
Такой показатель достигнут за шесть лет.
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В Орловской области за 2017-2023 годы ввели в оборот 42 тысячи гектаров неиспользуемой пашни. Такую информацию озвучили на аппаратном совещании 26 февраля в областной администрации. Заседание провел глава региона Андрей Клычков.
– Агропромышленный комплекс – основа продовольственной безопасности и социально-экономического развития Орловской области. Среди важнейших составляющих успехов наших аграриев, роста экспорта сельхозпродукции – работа по сохранению плодородия почв, - подчеркнул губернатор.
По словам Андрея Клычкова, в числе приоритетных задач для агропромышленного комплекса – вовлечение в оборот неиспользуемых земель и мероприятия в сфере мелиорации земель. Напомним, в 2024 году на мелиорацию в регионе выделят27,5 миллиона рублей. Шесть проектов отобрало министерство сельского хозяйства РФ.