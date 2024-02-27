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10:00, 27 февраля 2024 года

В Орловской области ввели в оборот 42 тысячи гектаров неиспользуемой пашни

Такой показатель достигнут за шесть лет.

Фото: архив

В Орловской области за 2017-2023 годы ввели в оборот 42 тысячи гектаров неиспользуемой пашни. Такую информацию озвучили на аппаратном совещании 26 февраля в областной администрации. Заседание провел глава региона Андрей Клычков.

Агропромышленный комплекс – основа продовольственной безопасности и социально-экономического развития Орловской области. Среди важнейших составляющих успехов наших аграриев, роста экспорта сельхозпродукции – работа по сохранению плодородия почв, - подчеркнул губернатор.

По словам Андрея Клычкова, в числе приоритетных задач для агропромышленного комплекса – вовлечение в оборот неиспользуемых земель и мероприятия в сфере мелиорации земель. Напомним, в 2024 году на мелиорацию в регионе выделят 27,5 миллиона рублей. Шесть проектов отобрало министерство сельского хозяйства РФ.


Сергей Силаев
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