В Орле участникам СВО и их родственникам окажут бесплатную юридическую помощь
Судебные приставы проведут прием по личным вопросам 28 февраля.
Фото: архив "Вести-Орел"
Орловские приставы окажут бесплатную юридическую помощь участникам СВО и их семьям. Как сообщили в региональном УФССП, консультацию проведут 28 февраля в Орле в филиале Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" (улица Степана Разина, дом 3).
Специалисты ответят на вопросы, связанные с обеспечением законных участников СВО и ветеранов, относящихся к компетенции УФССП. Напомним, что подобные личные приемы по соглашению УФССП и фонда "Защитники Отечества" проводятся ежемесячно.