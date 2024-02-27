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8:00, 27 февраля 2024 года В Орле участникам СВО и их родственникам окажут бесплатную юридическую помощь Судебные приставы проведут прием по личным вопросам 28 февраля.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловские приставы окажут бесплатную юридическую помощь участникам СВО и их семьям. Как сообщили в региональном УФССП, консультацию проведут 28 февраля в Орле в филиале Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" (улица Степана Разина, дом 3).



Специалисты ответят на вопросы, связанные с обеспечением законных участников СВО и ветеранов, относящихся к компетенции УФССП. Напомним, что подобные личные приемы по соглашению УФССП и фонда "Защитники Отечества" проводятся ежемесячно.





Сергей Мерцалов



