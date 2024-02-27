Андрей Клычков поблагодарил мценских студентов

Ребята привели в порядок два автомобиля, которые глава региона доставил на передовую.
Фото: Андрей Клычков
Губернатор Орловской области Андрей Клычков поблагодарил воспитанников Орловского техникума агробизнеса и сервиса и его директора Галину Логинову за активную поддержку фронта. Дело в том, что мценские студенты привели в порядок два автомобиля УАЗ, которые в канун Дня защитника Отечества глава региона лично доставил разведчикам и десантникам. Как пишет газета "Мценский край", юные амчане сделали капитальный ремонт и полностью подготовили машины к выполнению боевых задач.
- Спасибо всем, кто принимает участие в поддержке бойцов. Тыл и фронт - это две стороны нашей общей Победы, которую мы продолжаем приближать изо дня в день. Вместе мы отстоим мир и безопасность нашей страны! - подчеркнул губернатор.
Напомним, что 22 февраля Андрей Клычков навестил наших ребят на передовой. Кроме автомобилей глава региона доставил большой гуманитарный груз для бойцов, посетив четыре подразделения.