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12:00, 24 февраля 2024 года Более 12 тысяч раз орловцы направили обращения властям через платформу обратной связи Сервис работает с 2021-го года.





Жители Орловской области направили 12 340 обращений в 2023 году через платформу обратной связи. Такие цифры на совещании с главами районов озвучил руководитель департамента информационных технологий Андрей Артемов.



Платформа обратной связи единого портала госуслуг предназначена для направления обращений в органы власти, местного самоуправления и другие организации. Направить сообщение можно несколькими способами: через портал Госуслуг, мобильное приложение, специальные виджеты на сайтах и в соцсетях, с помощью оператора, сообщает информационный портал региона.



Из более чем 12 тысяч обращений, направленных в 2023 году, почти три четверти рассмотрено в ускоренные сроки. Это на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также возросла и своевременность ответов, она составила 90%. Этот показатель возрос на 20%.





Сергей Силаев



