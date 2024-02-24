суббота 24.02.2024 19:03:03 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

12:00, 24 февраля 2024 года

Более 12 тысяч раз орловцы направили обращения властям через платформу обратной связи

Сервис работает с 2021-го года.


Жители Орловской области направили 12 340 обращений в 2023 году через платформу обратной связи. Такие цифры на совещании с главами районов озвучил руководитель департамента информационных технологий Андрей Артемов.

Платформа обратной связи единого портала госуслуг предназначена для направления обращений в органы власти, местного самоуправления и другие организации. Направить сообщение можно несколькими способами: через портал Госуслуг, мобильное приложение, специальные виджеты на сайтах и в соцсетях, с помощью оператора, сообщает информационный портал региона.

Из более чем 12 тысяч обращений, направленных в 2023 году, почти три четверти рассмотрено в ускоренные сроки. Это на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также возросла и своевременность ответов, она составила 90%. Этот показатель возрос на 20%.


Сергей Силаев
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.