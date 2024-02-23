Владимир Путин назначил пять новых судей в Орловской области
Указ глава государства подписал 15 февраля.
Президент России Владимир Путин назначил пять новых судей в орловском регионе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. На должность назначены судьи в областном центре, а также Залегощенском и Ливенском районах Орловской области.
– Назначить на шестилетний срок полномочий в Орловской области судьями Заводского районного суда города Орла Богданчикову Марину, Шкодина Павла, судьей Залегощенского районного суда Глазунова Владимира, судьей Ливенского районного суда Казьмину Анну, судьей Северного районного суда города Орла Федорчука Сергея, – сказано в указе.