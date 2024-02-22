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13:07, 22 февраля 2024 года «Ростелеком‎» представил уникальную аналитическую систему для фанатов Counter-Strike 2

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Компания «‎Ростелеком» в сотрудничестве с исследователями Центра системного проектирования Сколтеха выпустила уникальный продукт для игроков Counter-Strike 2 — рейтинговую систему Game-R. Она обрабатывает статистику матчей, а также открывает доступ к закрытой лиге с рейтингом и ценными призами.



Для создания системы разработчики использовали аналитику матчей профессиональных игроков и методов их игры. На основании полученных данных Game-R определяет рейтинг игрока по результатам сыгранных им матчей в режиме Premier. Система анализирует не только успехи и неудачи, но и множество других факторов: используемое противником оружия в дуэлях, применение гранат, уровень выживаемости, успех действий в одиночку и так далее.



Game-R предлагает не только расширенную аналитику, но и сравнение тактики пользователя с игроками уровня Pro. Кроме того, опция «‎Ростелекома» открывает доступ к лиге с розыгрышем виртуальных скинов и предметов — ножей, перчаток, оружия, сувениров.

«Наша опция интересна как тем, кто играет ради удовольствия, так и игрокам, которые стремятся развиваться и прокачивать свои скилы. Задача Game-R — показать, что каждое действие в игре имеет свой вес и влияние на итоговый результат. Система на базе инновационных алгоритмов — незаменимый инструмент для всех игроков Counter-Strike 2», — рассказал менеджер проектов в Центре системного проектирования в Сколтехе Антон Виноградов. «“Ростелеком” продолжает развивать собственную экосистему игровых продуктов. На этот раз компания объединилась со стартапом Game-R, резидентом Сколково и проектом исследователей из Центра системного проектирования Сколтеха, и выпустила уникальную опцию для любителей популярной в России игры Counter-Strike 2. Мы стремимся предлагать нашим абонентам, играющим в компьютерные игры, все необходимое: от быстрого интернета до инновационных игровых сервисов. Аналогичного решения нет ни у одной крупной компании в России», — прокомментировал директор по развитию продуктов массового сегмента «Ростелекома» Игорь Пилюгин. Game-R уже доступна абонентам любых операторов. Больше подробностей об услуге на сайте компании.



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Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) — международный англоязычный университет, который готовит новое поколение лидеров в области технологий, науки и бизнеса, проводит передовые исследования по приоритетным направлениям научно-технологической повестки, содействует внедрению технологий и развитию предпринимательства. Сколтех дважды вошел в топ-100 лучших молодых университетов мира престижного рейтинга Nature Index (2019 и 2021 годы).



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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.



Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,5 млн, платного ТВ — 11,3 млн пользователей. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с 48 млн абонентов и совместно с партнерами развивает видеосервис Wink.ru, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству платных подписчиков.



«Ростелеком» — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.



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