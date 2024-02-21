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13:36, 21 февраля 2024 года

Вход по звонку: "Ростелеком" добавил в сервис видеоконференцсвязи опцию подключения участников через телефонный номер

Фото: ПАО "Ростелеком"

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«Ростелеком» выпустил новый релиз облачного сервиса защищенной видеоконференцсвязи (Web-ВКС) для бизнеса. В нем доступен функционал дозвона в конференцию с телефонного номера. Новая опция позволяет подключиться к видеозвонку по телефону максимально быстро и без установки специального приложения.

Компания добавила новый функционал в решение Web-ВКС, изучив потребности и пользовательский опыт клиентов в разных сегментах бизнеса. Как правило, интеграция телефонии и видеосвязи доступна крупным компаниям: в их штате есть ИТ-специалисты, которые настраивают и поддерживают связанность корпоративной видеоконференции с корпоративной IP-телефонией. В облачном решении «Ростелекома» функция «Дозвон в конференцию» работает «из коробки» и не требует дополнительных настроек — это позволяет использовать его даже малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям.

При планировании конференции в сервисе организатору нужно одной галочкой добавить соответствующую опцию. Система автоматически создаст ссылку на конференцию, в которой будет указан городской номер и PIN-код для подключения. После этого любой участник сможет присоединиться к онлайн-встрече с компьютера или смартфона с доступом в интернет (используя мобильное или десктоп-приложение, а также браузер) или авторизоваться в конференции с голосом.
«В современном мире непрерывных коммуникаций легко оказаться в ситуации, когда вам присылают ссылку на конференцию, которая стартует через минуту, а вы находитесь на улице или управляете автомобилем. И вот сервис просит установить мобильное приложение или запрашивает разрешение на аудио- и видеопотоки в мобильном браузере. В таких случаях удобнее подключиться “голосом”, не используя мобильный интернет. Несмотря на то, что возможность подключения к конференции через телефонный номер очень востребована, сегодня многие рыночные SaaS-решения или требуют настройки этой функции с участием вендора, или не содержат ее вовсе. “Ростелеком” делает эту опцию доступной для клиентов в одном продукте без лишних усилий, затрат и потерь времени», — говорит Михаил Родимов, руководитель направления продуктового офиса «Телефония» «Ростелекома».

«Видеоконференцсвязь» «Ростелекома» — это облачное решение, использующее подтвержденный защищенный протокол. Софт включен в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России. Для предоставления услуги компания использует собственные каналы связи и дата-центры, что делает решение полностью соответствующим критериям импортозамещенного продукта. «Ростелеком» также обеспечивает полную техническую поддержку сервиса.

Новая опция «Подключение к конференции через телефонный номер» бесплатно доступна в тарифах с подключением более 30 участников (начиная с Веб-ВКС 30).

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,5 млн, платного ТВ — 11,3 млн пользователей. «Ростелеком» является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

Совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ развивает видеосервис Wink, который входит в топ-3 крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству подписчиков (12,9 млн).

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования и жилищно-коммунальных услуг.

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