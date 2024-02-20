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14:00, 20 февраля 2024 года

В Болхове обретут мощи преподобного Макария Алтайского

Десница святого будет храниться в Троицком Оптином монастыре.

Фото с сайта Орловской епархии

24 февраля митрополит Орловский и Болховский Тихон совершит литургию в Троицком Рождества Богородицы Оптином женском монастыре города Болхова. Об этом сообщили в Орловской епархии.

После богослужения будут обретены мощи преподобного Макария Алтайского (Глухарева), покоящиеся сейчас в склепе-усыпальнице монастырского Троицкого храма. Также митрополит совершит всенощное бдение у мощей.

Далее святыню перенесут в Богоявленский собор города Орла. Здесь 25 февраля в 9:00 владыка Тихон возглавит божественную литургию. Поклониться мощам смогут все желающие.

Часть мощей преподобного передадут в Алтайскую митрополию. Десница святого также будет храниться в Троицком Оптином монастыре Болхова.

Преподобный архимандрит Макарий (в миру — Михаил Яковлевич Глухарев) известен как православный миссионер и переводчик. Его перевод Ветхого Завета использовался при работе над Синодальным переводом Библии на русский язык.
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