Троицкий храм Орла передал в зону СВО очередную партию бинтов
Помощь военным госпиталям оказывает пошивочное подразделение "Стерильность - фронту".
Фото: Орловская митрополия
Добровольцы из пошивочного подразделения "Стерильность - фронту" отправили на передовую салфетки, пеленки, простыни, ватно-марлевые повязки и турунды. Кроме того, они изготовили комплекты "сухих" армейских душей. Также добровольцы сделали теплые одеяла и сшили свитшоты из флиса для раненых солдат.
Перевязочные материалы, необходимые для выздоровления раненых солдат, женщины изготавливают вручную. Об этом рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.