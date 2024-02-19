понедельник 19.02.2024 18:19:18 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

16:30, 19 февраля 2024 года

Врачи скорой помощи спасли жизнь пожилой орловчанке

Женщине стало плохо в маршрутке.

Фото: Станция скорой медицинской помощи

Орловские медики рассказали о том, как им удалось спасти пожилую женщину, которой стало плохо в маршрутке. Случай произошел несколько дней назад.

Бригада врачей в составе фельдшеров Вячеслава Гольцова, Яны Денисовой и водителя Константина Воробьева получила вызов в район автовокзала в Орле. Скорая выехала, но по пути застряла в пробке. В этот момент к автомобилю подбежал парень. Он сообщил, что одной из пассажирок маршрутки стало плохо.

 
Медики пешком отправились на автобусную остановку. К тому моменту женщину уже вывели из маршрутки. Она успела сказать всего несколько слов: "Мне нехорошо, немеет тело".

- Когда мы подбежали, то увидели классическую картину инсульта. Тело женщины обмякло, опустился уголок губ, половина тела потеряла чувствительность, пропала речь. Инсульт развивался у нас на глазах, - вспоминает Вячеслав Гольцов. 

Водитель скорой Константин Воробьев, преодолевая затор, сумел вырулить из пробки и подъехать к автобусной остановке, где находилась женщина. Медики оказали ей экстренную помощь. Для дальнейшего лечения пациентка была оперативно доставлена в Орловскую областную клиническую больницу. А к ожидавшему скорую помощь мужчине направили другую бригаду.


Сергей Мерцалов
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.