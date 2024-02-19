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16:30, 19 февраля 2024 года Врачи скорой помощи спасли жизнь пожилой орловчанке Женщине стало плохо в маршрутке.



Фото: Станция скорой медицинской помощи

Орловские медики рассказали о том, как им удалось спасти пожилую женщину, которой стало плохо в маршрутке. Случай произошел несколько дней назад.



Бригада врачей в составе фельдшеров Вячеслава Гольцова, Яны Денисовой и водителя Константина Воробьева получила вызов в район автовокзала в Орле. Скорая выехала, но по пути застряла в пробке. В этот момент к автомобилю подбежал парень. Он сообщил, что одной из пассажирок маршрутки стало плохо.



Медики пешком отправились на автобусную остановку. К тому моменту женщину уже вывели из маршрутки. Она успела сказать всего несколько слов: "Мне нехорошо, немеет тело".



- Когда мы подбежали, то увидели классическую картину инсульта. Тело женщины обмякло, опустился уголок губ, половина тела потеряла чувствительность, пропала речь. Инсульт развивался у нас на глазах, - вспоминает Вячеслав Гольцов.



Водитель скорой Константин Воробьев, преодолевая затор, сумел вырулить из пробки и подъехать к автобусной остановке, где находилась женщина. Медики оказали ей экстренную помощь. Для дальнейшего лечения пациентка была оперативно доставлена в Орловскую областную клиническую больницу. А к ожидавшему скорую помощь мужчине направили другую бригаду.





Сергей Мерцалов



