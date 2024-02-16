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20:58, 16 февраля 2024 года Андрей Клычков попросил правоохранителей и мэрию разобраться с ситуацией в автобусе №26 Сообщается, что водитель не поехал до конца маршрута и высадил людей.



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Губернатор Орловской области Андрей Клычков попросил правоохранителей и администрацию Орла разобраться с ситуацией в автобусе №26. Сообщается, что водитель не поехал до конца маршрута и высадил людей.

"Через мониторинг увидел, что на маршруте №26 водитель не доехал до его конца, высадил 10 человек, в том числе детей. Сказал, что дальше он никуда не поедет, на замечания не реагировал и заявил, что никому ничем не обязан и никому ничего не должен. Прошу наших правоохранителей и мэрию обратить внимание на этот маршрут, работу этого конкретного водителя и перевозчика", – заявил глава региона.





