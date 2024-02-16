пятница 16.02.2024 21:29:55 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

20:30, 16 февраля 2024 года

В Орле прошел форум против абортов

Столица региона провела такое мероприятие уже во второй раз.



В Орле прошел II региональный форум "Сохраним жизнь". Он направлен на борьбу с абортами, а также поддержку материнства и детства.

В работе форума участвовали губернатор Андрей Клычков, председатель облсовета Леонид Музалевский, митрополит Орловский и Болховский Тихон, попечитель Орловского социального кластера Валерия Клычкова, а также представители духовенства, региональной власти, сфер образования и медицины, студенты.

Гостями стали известный российский телеведущий Борис Корчевников, председатель партии традиционалистов России «За семью!» Андрей Кормухин, оперная певица Светлана Феодулова, актеры мюзиклов и кино Антон и Виктория Макарские.

На форуме обсудили духовное возрождении страны и общества, роль семейных ценностей и воспитание детей.

В Орловской области число многодетных семей с 2017-го года выросло до более чем 8,5 тысячи. В регионе активно реализуются проекты помощи семьям – Семейный МФЦ и другие.

За последние годы на Орловщине постоянно снижается число абортов. В 2023-м году по сравнению с 2022-м их количество уменьшилось более чем на 10%. Как отметила Валерия Клычкова, за год в регионе сохранили 199 жизней малышей.

Для того, чтобы побудить мам отказаться от прерывания беременности, в регионе действует ряд программ. Женщинам в трудной ситуации помогают психологи организации "Материнское счастье". Ведется пропаганда подготовки и планирования беременности. Ежегодно в рамках акции "Подари мне жизнь!" всеми медорганизациями области проводятся мероприятия по тематикам профилактики абортов.


Екатерина Габова
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.