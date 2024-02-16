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20:30, 16 февраля 2024 года В Орле прошел форум против абортов Столица региона провела такое мероприятие уже во второй раз.







В Орле прошел II региональный форум "Сохраним жизнь". Он направлен на борьбу с абортами, а также поддержку материнства и детства.



В работе форума участвовали губернатор Андрей Клычков, председатель облсовета Леонид Музалевский, митрополит Орловский и Болховский Тихон, попечитель Орловского социального кластера Валерия Клычкова, а также представители духовенства, региональной власти, сфер образования и медицины, студенты.



Гостями стали известный российский телеведущий Борис Корчевников, председатель партии традиционалистов России «За семью!» Андрей Кормухин, оперная певица Светлана Феодулова, актеры мюзиклов и кино Антон и Виктория Макарские.



На форуме обсудили духовное возрождении страны и общества, роль семейных ценностей и воспитание детей.



В Орловской области число многодетных семей с 2017-го года выросло до более чем 8,5 тысячи. В регионе активно реализуются проекты помощи семьям – Семейный МФЦ и другие.



За последние годы на Орловщине постоянно снижается число абортов. В 2023-м году по сравнению с 2022-м их количество уменьшилось более чем на 10%. Как отметила Валерия Клычкова, за год в регионе сохранили 199 жизней малышей.



Для того, чтобы побудить мам отказаться от прерывания беременности, в регионе действует ряд программ. Женщинам в трудной ситуации помогают психологи организации "Материнское счастье". Ведется пропаганда подготовки и планирования беременности. Ежегодно в рамках акции "Подари мне жизнь!" всеми медорганизациями области проводятся мероприятия по тематикам профилактики абортов.





Екатерина Габова



