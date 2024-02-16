Главная » Новости



12:55, 16 февраля 2024 года Президентской академией в Орле отправлен очередной груз помощи зоне СВО В него вошли материалы для утепления позиций, запчасти для автомобилей, вещи и медикаменты, а также сделанные студентами блиндажные свечи.





Президентская академия в Орле отправила в зону СВО партию утеплителя, медикаментов, запчасти для автомобилейи блиндажные свечи.



- В подготовленную партию груза мы включили необходимые для быта бойцов вещи. Это те элементы, которые быстро расходуются и нужны ежедневно. Мы каждый раз стараемся подходить к сбору груза именно таким образом – оперативно и с максимальной пользой для бойцов. В этот раз дополнили груз блиндажными свечами, - рассказал директор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павел Меркулов.



Большую часть груза составили рулоны с утеплителем (35 рулонов), пленкой (20 рулонов) и обогревателями (тепловые пушки, дизельные отопители – общим числом в несколько десятков штук), а также 5 бензопил и запасные пильные цепи к ним. Для внутреннего обустройства блиндажей были отправлены 100 листов OSB плит, а для земляных работ 100 штук штыковых лопат. С целью обеспечения питания электроприборов были отправлены бензиновые и дизельные электрогенераторы, а также 4 телевизора. Для обслуживания военных внедорожников на замену была отправлена автомобильная резина в количестве 3 комплектов. Кроме всего, военным передали фильтрующие элементы и моторное масло.



В эту партию груза вошел набор медикаментов и перевязочных элементов. Сюда же включили наборы вещей (нательное белье и носки), а также мыло, стиральные порошки, гигиенические салфетки. Из простых бытовых элементов военным передали газовые баллоны и горелки, батарейки. Отдельным дополнением стали блиндажные свечи, изготовленные студентами академии. Они заранее, под руководством заведующего музеем



Среднерусского института управления Николая Андреева, овладели технологией производства свечей. Процесс несложный: необходимо лишь

топливо (парафин), основание (жестяные консервные банки) и фитиль (гофрокартон). Такая свеча может прослужить до 6 часов, использоваться в качестве мобильного источника освещения или растопочного материала. В итоге было изготовлено около сотни таких свечей, которые уже отправились

к военнослужащим.



В сборе гуманитарной помощи приняли участие: Среднерусский институт управления - филиал РАНХиГС, представители Президентской академии (г. Москва) - Андрей Марголин, Александр Чичин, Виктор Зорин; АО «ЗСТ» (г. Мценск),Управление судебного департамента в Орловской области, а также Михаил Чуряев.







