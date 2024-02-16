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11:45, 16 февраля 2024 года В Орле презентовали проект строительства межвузовского кампуса На мероприятии обсудили и подготовку кадров.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков с компанией "Единый заказчик" провели презентацию проекта строительства межвузовского студенческого кампуса в Орле.



По информации пресс-службы правительства региона, одной из важной тем встречи стала подготовка кадров. Стороны обсудили с представителями вузов создание и функционирование учебных лабораторий в кампусе. Лаборатории будут заточены под требования орловских компаний.



Были презентованы архитектурные, объемно-планировочные и градостроительные решения проекта. Напомним, кампус должны сдать в конце 2026 года. Объем вложенных средств составит порядка 10 миллиардов рублей.





Сергей Силаев



