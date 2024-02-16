В Орле презентовали проект строительства межвузовского кампуса
На мероприятии обсудили и подготовку кадров.
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
Губернатор Орловской области Андрей Клычков с компанией "Единый заказчик" провели презентацию проекта строительства межвузовского студенческого кампуса в Орле.
По информациипресс-службы правительства региона, одной из важной тем встречи стала подготовка кадров. Стороны обсудили с представителями вузов создание и функционирование учебных лабораторий в кампусе. Лаборатории будут заточены под требования орловских компаний.
Были презентованы архитектурные, объемно-планировочные и градостроительные решения проекта. Напомним, кампус должны сдать в конце 2026 года. Объем вложенных средств составит порядка 10 миллиардов рублей.