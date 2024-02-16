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9:00, 16 февраля 2024 года В Орле подвели итоги международного конкурса исполнителей имени Евгения Дербенко Музыканту в марте исполнится 70 лет.







Прославленный музыкант, композитор, Почетный гражданин Орла Евгений Дербенко в марте 2024 года отметит 70-й День рождения. Он трудится преподавателем в Орловском музыкальном колледже уже полвека.



Первый международный конкурс исполнителей на народных инструментах его имени подвел итоги и наградил победителей. Творческое состязание проходило в два этапа. В декабре свои музыкальные работы прислали ансамбли и оркестры, а в январе - солисты. В жюри сидел сам мэтр, педагоги саратовской консерватории и орловских института и колледжа культуры.



Конкурс дал старт целому ряду мероприятий посвященных юбилею Дербенко. Всего в конкурсе приняли участие 56 солистов из 29 регионов. Дипломы победителей и лауреатов музыканты получили из рук композитора.





Эва Стасюлевич



