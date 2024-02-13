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18:30, 13 февраля 2024 года Экс-руководитель орловской организации ответит перед судом за некачественные поставки продуктов Еда поступала в вузы.



Фото: архив

Бывший руководитель предстанет перед орловским судом за покушение на мошенничество. Расследование уголовного дела завершили в следственном комитете.



Следствие установило, что мужчина с 2020 по 2022 годы обманывал представителей вузов региона. Он поставлял в учреждения некачественные продукты. В результате ущерб составил 1,2 миллиона рублей.



– Эти факты были своевременно выявлены, поэтому обвиняемый не довел свой преступный умысел до конца, - рассказали в СУ СК РФ по Орловской области.



Расследование завершено. Уголовное дело направили в суд. Его завели на основании материалов УФСБ И УМВД России по региону.





Сергей Силаев



