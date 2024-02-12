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15:30, 12 февраля 2024 года «Ростелеком» открыл курсы по цифровому этикету и кибербезопасности для подростков

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Ежегодно каждую вторую неделю февраля отмечается Международный день безопасного интернета. В рамках Недели безопасного Рунета, который проходит в России с 6 по 13 февраля, «Ростелеком» напоминает о важности безопасного взаимодействия детей с цифровой средой и запускает бесплатный курс «Цифровое просвещение» на платформе «Ростелеком. Лицей». Он поможет подросткам разобраться в особенностях общения в интернете и повысить уровень цифровой грамотности.



Программа курса включает разделы «Кибербезопасность» и «Цифровой этикет», которые дополнены интерактивным тренажером для закрепления знаний. Раздел «Кибербезопасность» состоит из трех уроков, в которых ученики узнают о распознавании логики мошенников, видах мошенничества и надежности паролей. Во втором разделе из четырех уроков рассматриваются нюансы цифрового этикета при общении по телефону, в мессенджерах и социальных сетях, а также в публичных местах. В теме помогает разобраться признанный эксперт по цифровым коммуникациям и автор книги «Цифровой этикет: как не бесить друг друга в интернете» Ольга Лукинова.



Курс предназначен для школьников 5–11 классов. Особенность «Цифрового просвещения» заключается в том, что часть материала школьникам рассказывают их сверстники: кроме экспертов, в производство курса были вовлечены ученики Академии цифровых технологий.



«Курс “Цифровое просвещение” запустили совсем недавно, но он уже получил множество положительных оценок. Мы хотели, чтобы не эксперты, а сами подростки рассказали об особенностях общения в интернете и киберугрозах, с которыми они сталкиваются в интернете. Наш курс уникален благодаря тому, что в его подготовке участвовали школьники: они выступили не только в качестве “преподавателей”, но и как монтажеры программ. Это позволило сделать контент максимально доступным и понятным для таких же ребят. Материалы курса доступны бессрочно и абсолютно бесплатно после регистрации на сайте “Ростелеком. Лицея”», — сказал директор по развитию продуктов массового сегмента «Ростелекома» Игорь Пилюгин.



Развивающий курс для платформы «Лицей» от «Ростелекома» стал продолжением проекта «Уроки цифрового просвещения», организованного мобильным оператором Tele2 и петербургским образовательным пространством «Академия цифровых технологий». В Санкт-Петербурге для школьников, их родителей и педагогов также проходили офлайн-мероприятия, посвященные кибербезопасности, цифровому этикету и распространенным мифам о мире гаджетов.



«Создавая цифровые уроки, мы отталкивались от насущной проблемы: множество детей и подростков не знают, как безопасно общаться в сети, соблюдая нормы поведения и не раскрывая свои данные. При этом активное использование интернета начинается в очень раннем возрасте, а доступ к гаджетам почти не ограничен. В Академии цифровых технологий мы провели несколько масштабных очных лекций, посвященных кибербезопасности и цифровому этикету, и решили, что тема будет актуальна не только для наших учеников, но и для более широкой аудитории. Совместная работа со специалистами из Tele2 помогла создать классные и красивые ролики, которые доступным языком объясняют, как обезопасить себя от кибермошенников, выстроить личные границы при общении с незнакомыми людьми и сформировать собственный положительный цифровой образ. Уверен, что цифровые уроки будут полезны не только для школьников, но и для их родителей и педагогов», — отметил директор ГБНОУ «Академия цифровых технологий» Эдуард Колесников.



«Ростелеком» уделяет большое внимание информационной безопасности и повышению цифровой грамотности детей и взрослых, активно поддерживает общественные инициативы и проекты по кибербезопасности, а также является одним из учредителей Альянса по защите детей в цифровой среде, миссия которого — создание условий для безопасного развития и общения в интернете. Знание принципов действия технологий и умение грамотно их применять помогут подросткам противостоять киберпреступникам и уверенно чувствовать себя в виртуальном пространстве.



Бесплатный курс по цифровому этикету и кибербезопасности для подростков доступен по ссылке после регистрации: https://www.rt.ru/lc. В новом разделе «Киберграмотность» на сайте «Ростелекома» также можно ознакомиться с другими проектами по кибербезопасности для учителей, детей и их родителей.



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«Ростелеком. Лицей» — образовательная онлайн-платформа, которая объединяет свыше 5 700 уроков по всей школьной программе (с 1-го по 11-й классы). Сервис постоянно пополняется новым контентом; он разработан преподавателями ведущих вузов России в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. Программа «Лицея» прошла экспертизу и получила положительную оценку научно-методического совета Агентства стратегических инициатив в партнерстве с Минпросвещения России.



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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.



Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,5 млн, платного ТВ — 11,3 млн пользователей. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с 48 млн абонентов и совместно с партнерами развивает видеосервис Wink.ru, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству платных подписчиков.



«Ростелеком» — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.



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Tele2 — оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2022 года абонентская база компании составила 48,1 миллиона пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»). Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.



Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам 2021 года показатель NPS превосходит результат ближайшего конкурента на 11 п. п. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.



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