Министр сельского хозяйства РФ наградил орловских аграриев
Церемония состоялась на выставке "Россия" в Москве.
Фото: портал Орловской области
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев вручил награды работникам ЗАО "Орловское" Ливенского района. Звания "Почетный работник агропромышленного комплекса России" за заслуги и многолетний добросовестный труд удостоились заместитель генерального директора по животноводству Елена Ракитина и тракторист-машинист Александр Смагин.
Сразу две благодарности - от Министра сельского хозяйства и Министра здравоохранения РФ - получил главный врач Покровской ЦРБ Владимир Сергеев. Егоотметилиза многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие сельских территорий, сообщаетпортал Орловской области.
От всей души земляков поздравила руководитель регионального департамента сельского хозяйства Евгения Суровцева. Она пожелала орловским передовикам дальнейших трудовых успехов.