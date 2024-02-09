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20:35, 9 февраля 2024 года Андрей Клычков: ситуация по мусору стабилизировалась Проблемные моменты остаются в нескольких муниципалитетах.



Фото: архив

Губернатор Орловской области Андрей Клычков не обошел стороной мусорную тему во время прямого эфира в соцсетях 9 февраля. Глава региона рассказал, что теперь ему докладывают о том, где мусор убрали, а где нет.



– 101 обращение по мусору пришло за неделю, 85 отработано. Мне присылают фотографии: что сделано, что не сделано, - сказал Клычков.



Глава региона добавил, что, в целом, ситуация стабилизировалась, однако проблемные моменты остаются в районах. Мониторинг ведется ежедневно. Работа в таком режиме будет продолжена до тех пор, пока все вопросы не будут решены.





Сергей Силаев



